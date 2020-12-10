В Тяжинском агропромышленном техникуме создан волонтерский медиа-отряд «Время, вперед!»

Студенты будут проводить различные информационные акции, опросы по актуальным проблемам современности, освещать в медиа знаменательные даты и создавать специальные репортажи.
Директор Тяжинского агропромышленного техникума Олег Алексеевич Белинский отметил, что предшественницей добровольческого медиа-отряда была видеостудия учебного заведения: «Для нас это уже знакомый формат работы. На протяжении ряда лет у нас действовала студия «Лицей». Выпускали замечательный видеожурнал «Хохмодром», в котором высмеивали негативные стороны жизни».
Первую информационную акцию медиа-волонтеры решили посвятить 98-летию со дня рождения Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова. В апреле 1945 года при штурме Берлина во время уличных боёв он спас из-под огня маленькую немецкую девочку.
Геройский поступок сержанта Масалова увековечен в величественном монументе советскому воину-освободителю, установленном в берлинском Трептов-парке.
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