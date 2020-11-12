В Тяжинском агропромышленном техникуме стартовал проект по оцифровке видеоархива учебного заведения

Коронавирус в Кузбассе на 9 ноября: умерли четверо, заболели 193 человека Официальный телеграм-канал губернатора Кузбасса Цивилев.Live опубликовал данные по ситуации с...

В Кузбассе зарегистрировали 190 новых пациентов с COVID-19 Оперативный штаб Кемеровской области озвучил новые данные по ситуации с коронавирусной инфекцией в...

В Кузбассе продлили режим изоляции для пенсионеров в возрасте 65 лет и старше В Кузбассе снова продлен режим самоизоляции для пенсионеров в возрасте 65 лет и старше....