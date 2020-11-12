В Тяжинском агропромышленном техникуме стартовал проект по оцифровке видеоархива учебного заведения
За 45 лет здесь подготовлено более 12 тысяч специалистов массовых профессий - трактористов, водителей, операторов машинного доения, каменщиков, сварщиков, мастеров сельскохозяйственного производства, поваров, социальных работников, технологов, продавцов, экономистов и других.
В видеозаписях, начиная с 1990-х годов, отражена история агролицея № 79 – профессионального лицея – агропромышленного техникума. Это выпуски новостей «Хроника лицея» и юмористического журнала «Хохмодром», конкурсы профессионального мастерства среди учащихся и педагогов, открытые уроки, игры КВН, фестивали, спортивные соревнования, праздничные мероприятия и многое другое.
С видеозаписями прошлых лет можно познакомиться на сайте Тяжинского агропромышленного техникума в разделе «Видеогалерея» (
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