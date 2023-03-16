В Тяжинском агропромышленном техникуме стартовал проект «Я в деле»

Социальный проект направлен на формирование у студентов личностных качеств, необходимых для успешной самореализации в обществе и трудовой деятельности. В ходе реализации проекта ребята приобретут навыки организаторской работы и взаимодействия с разными людьми.

Руководитель проекта – педагог дополнительного образования Дарья Бабич. Координатор проекта – студентка Тяжинского агропромышленного техникума Ангелина Коваль. Кураторы проекта – Сергей Вильховецкий, Алена Незнанова, Максим Незнанов, Антонина Меновщикова

Для активных студентов техникума уже состоялось первое информационное занятие. Кроме того прошло занятие «Скрипты успеха», где были затронуты такие аспекты, как жизненные ресурсы, свобода решений, сценарий распределения ресурсов в жизни.

Также в рамках проекта «Я в деле» запланировано проведение ярмарки на базе ТАПТ, бизнес-игр и мастер-классов, круглого стола с мастерами Тяжинского округа.