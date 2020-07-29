В Тяжинском центре национальных культур прошла конкурсная программа «Люблю тебя, родной Кузбасс»
В ней приняли участие семьи, где воспитываются приемные дети: Ирины Анатольевны Ивановой и Галины Владимировны Рысевой. Семь чудес света, кроссворд по истории Кузнецкой земли, задорные частушки, пантомима, мастер-класс по плетению браслета, пословицы и поговорки, буриме - все этапы конкурсной программы, посвященной 300-летию Кузбасса, команды выполнили на одном дыхании.
Для всех конкурсантов прозвучали песни о Кузбассе в исполнении Ксении Харчевой и Константина Толикова. С разницей в 3 балла победила команда Рысевых. Сладкий стол и призы в подарок для участников приготовили активистки женсовета поселка Тяжинский.
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