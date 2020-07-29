В Тяжинском центре национальных культур прошла конкурсная программа «Люблю тебя, родной Кузбасс»

Власти Кузбасса передали новые земли угольной компании Как следует из постановления, компания «Разрез ТалТЭК» получила больше 200 тыс. кв. м земельных...

В Кузбассе в связи с массовой гибелью пчел проводятся проверки Этим летом в Кузбассе зафиксировано несколько обращений пчеловодов в связи с массовым падежом пчел...

Большое число заболевших коронавирусом выявили за сутки в Кузбассе По сведениям оперативного штаба на 11:00 сегодняшнего дня, 27 июля, за последние сутки медики в...