В Тяжинском центре национальных культур состоялся мастер-класс «Волшебное искусство – оригами»
Оригами – это древнейший вид искусства изготовления бумажных фигурок путем складывания листа бумаги. Его родиной считается Япония. Прежде всего, ребята познакомились с историей возникновения оригами, базовыми техниками складывания бумаги, а также разными видами оригами.
Затем, руководитель кружка декоративно-прикладного творчества «Лавка чудес» Татьяна Александровна Аникина показала детям оригами-сказку «Моряк и пять шляп», а ребятишки принимали активное участие в этой мини-постановке.
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