В Тяжинском центре национальных культур состоялся мастер-класс «Волшебное искусство – оригами»

В Кузбассе умер ещё один болевший коронавирусом В Кузбассе скончался ещё один пациент с коронавирусом. По данным оперштаба, это 60-летний мужчина...

Движение на Металлургов-Орджоникидзе возобновится на этой неделе Работы на перекрестке пр. Металлургов и ул. Орджоникидзе проводят компания "Кемеровоспецстрой...

Власти Кемеровской области разрешили застрелить 3-летнего медведя Медвежонок не единожды нападал на пасеку в деревне Дмитриевка. Исходя их жалоб местных жителей,...