В Тяжинском центре народного творчества и культурно-досуговой деятельности отметили праздник Ивана Купала

67 случаев заражения коронавирусом выявили в Кузбассе За минувшие сутки в Кузбассе выявлено 67 новых пациентов с диагнозом «коронавирус». Из больниц...

Опубликована книга «Аман Тулеев. С моих слов записано верно» "С моих слов записано верно" — это не классические мемуары.

Кемеровчанка оплатила более 170 000 рублей алиментов за своего мужа В Кемерове местная жительница оплатила большой долг гражданского мужа. Мужчина задолжал по...