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В Тяжинском центре народного творчества и культурно-досуговой деятельности отметили праздник Ивана Купала

На игровой площадке Акимо-Анненского СДК для ребятишек организовали программу «В гостях у Водяного». Дети узнали историю праздника, отгадывали загадки о лете и воде. Водяной испытал ребят в. Дети водили хоровод, участвовали в различных эстафетах и прыгали через «костер» из крапивы. Пройдя сложный квест, ребятишки общими усилиями отыскали клад со сладостями.
В Итатском ГДК прошла программа «Водные забавы», в Тисульском СДК – «В гостях у Водяного», в Заринском секторе Листвянского СДК – «Водяные забавы», в Изындаевском секторе Новоподзорновского СДК – «День Нептуна», в Теплореченском секторе Ступишинского СДК, Нововосточном СДК и Преображенском СДК – «Иван Купала».
В Изындаевском секторе Новоподзорновского СДК прошел мастер-класс по плетению цветочных венков.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
07/07/2020
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

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