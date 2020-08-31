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В Тяжинском центре народного творчества и культурно-досуговой деятельности прошли различные мероприятия
В Новоподзорновском СДК открылась выставка «Цветов сияние, для глаз очарование». В Ступишинском СДК прошла игровая программа «В поисках золотого ключика». В Заринском секторе Листвянского СДК состоялся конкурс рисунков «Природа Кузбасса».
В Акимо-Анненском СДК прошли фестиваль цветов «Как прекрасен этот мир», викторина «Путешествие во времени» и мастер-класс по созданию поделок из сосновых и кедровых шишек.
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