В Тяжинском центре народного творчества и культурно-досуговой деятельности прошли различные мероприятия

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Губернатор Сергей Цивилев наградил горняков компании «СУЭК-Кузбасс» В Ленинске-Кузнецком состоялась встреча Губернатора Кузбасса с трудовым коллективом АО «СУЭК-...

В Кузбассе рассказали, как будут питаться ученики начальных классов в новом году В Кузбассе разработано единое меню для начальных классов, чтобы все дети получали здоровое и...