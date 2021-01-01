В Тяжинском центре социального обслуживания населения прошла выставка «Зимний вернисаж»

Кузбасские автоинспекторы спасли замерзающих на трассе мужчину с ребенком В Кузбассе автоинспекторы спасли мужчину с ребенком, которые оказались в сложной ситуации. Машина,...

Кузбасс понемногу выздоравливает от коронавируса Прирост новых случаев коронавируса за декабрь в Кузбассе составил 24%, что на 12% меньше, чем месяц...

Вторая волна аномального холода накроет Кузбасс в начале января Кемеровский гидрометцентр предупредил гостей и жителей Кузбасса о том, что в начале января регион...