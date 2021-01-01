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В Тяжинском центре социального обслуживания населения прошла выставка «Зимний вернисаж»

В экспозиции были представлены творческие работы сотрудников учреждения. Чего здесь только не было: белоснежная красавица ель, выполненная из ватных дисков; символ года «Бык», связанный спицами; Дедушка Мороз из одноразовых ложек; снежинки из макарон; разноцветные новогодние шары из мишуры и глиттерного фоамирана; смешные снеговички, новогодняя ваза и полумесяц из шпагата.
В результате выставка декоративно-прикладного творчества получалась сказочной и стала украшением праздничного интерьера учреждения.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
01/01/2021
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

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