В Тяжинском центре занятости населения подвели итоги профобучения

За период с января по июнь 2020 года специалисты ЦЗН организовали профессиональное обучение для 39 безработных граждан по профессиям: парикмахер, кассир торгового зала, продавец продовольственных товаров (широкого профиля), повар 4-5 разряда.
Из числа приступивших граждан к профессиональному обучению 16 человек являются жителями сельской местности. Кроме этого к обучению приступили 11 граждан, впервые ищущих работу, ранее нигде не работавших. Также изъявили желание пройти профессиональное обучение 1 выпускник общеобразовательной организации и 2 инвалида.
Согласно статистическим данным профессиональным обучением заинтересовались 11 молодых граждан в возрасте от 16 до 29 лет, что составляет 5,6 % от общего числа направленных на обучение и 18 граждан, стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва, что составляет 9,1 % от общего числа направленных на обучение. Средняя продолжительность обучения за 6 месяцев 2020 года составила 0,95 месяца.
На период действия ограничительных мер в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции в Кузбассе обучение безработных граждан проводится малыми группами с соблюдением всех мер предосторожности.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
В эфире «Первого канала» рассказали о Новокузнецке в период ВОВ. Об этом сообщил мэр Сергей...
|
Целый полигон для экстремальных игр несколько лет не могут снести в центре Яи.
|
Как сообщает ТК губернатора С. Цивилева, каждый скейт-парк состоит из 36-метрового овального...
|
"Явка проголосовавших на 12 часов местного времени 1 июля составила 81,29% от общего числа...