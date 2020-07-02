В Тяжинском центре занятости населения подвели итоги профобучения

«Первый канал» похвалил Новокузнецк В эфире «Первого канала» рассказали о Новокузнецке в период ВОВ. Об этом сообщил мэр Сергей...

С крыши упал ребёнок: в Кузбассе не могут снести опасное здание Целый полигон для экстремальных игр несколько лет не могут снести в центре Яи.

Три скейт-парка установили в Новокузнецке, Полысаеве и Таштаголе Как сообщает ТК губернатора С. Цивилева, каждый скейт-парк состоит из 36-метрового овального...