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В Тяжинском центре занятости населения подвели итоги работы

За январь - июнь 2020 года за содействием в поиске работы в окружную службу занятости обратилось 1231 человек. Численность безработных граждан на 30 июня составила 1142 человека. Коэффициент напряженности на рынке труда в расчете на одну вакансию составил 8 человек.
Для трудоустройства граждан, зарегистрированных в центре занятости населения, использовались сведения банка вакансий, формирование которого осуществляется по мере поступления заявок от работодателей. С начала 2020 года работодателями заявлено 238 вакансий. Снято с регистрационного учета в связи с трудоустройством 261 человек.
ЦЗН Тяжинского округа проводилась организация работы временного характера, направленная на снятие напряженности на рынке труда. В первом полугодии центром занятости был заключен 31 договор об организации работ временного характера с организациями, которыми было создано 85 временных рабочих мест.
К профессиональному обучению по направлению центра занятости приступили 39 безработных граждан. Обучение проводилось по профессиям: кассир торгового зала, продавец продовольственных товаров, повар, парикмахер.
Государственную услугу по социальной адаптации получили 99 безработных граждан, по психологической поддержке - 62 человека, по профессиональной ориентации - 511 человек. Пенсия досрочно назначена 4 гражданам.
С начала 2020 года 8 граждан обратились за предоставлением государственной услуги по содействию безработным гражданам в переезде в другую местность для трудоустройства. Все граждане были трудоустроены по профессии обработчик рыбы.
Проведена работа по содействию развития предпринимательской деятельности и самозанятости безработных граждан. Открыли собственное дело и получили единовременную финансовую помощь в размере 150 тыс. рублей 3 человека. Основными видами деятельности, по которым граждане организовали собственное дело, являются: разведение домашних животных, торговля, производство изделий из бетона для использования в строительстве.

Экономика
Тяжин
kuzbassnews.ru
30/07/2020
Экономика
Тяжин

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