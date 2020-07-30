В Тяжинском центре занятости населения подвели итоги работы

За январь - июнь 2020 года за содействием в поиске работы в окружную службу занятости обратилось 1231 человек. Численность безработных граждан на 30 июня составила 1142 человека. Коэффициент напряженности на рынке труда в расчете на одну вакансию составил 8 человек.

Для трудоустройства граждан, зарегистрированных в центре занятости населения, использовались сведения банка вакансий, формирование которого осуществляется по мере поступления заявок от работодателей. С начала 2020 года работодателями заявлено 238 вакансий. Снято с регистрационного учета в связи с трудоустройством 261 человек.

ЦЗН Тяжинского округа проводилась организация работы временного характера, направленная на снятие напряженности на рынке труда. В первом полугодии центром занятости был заключен 31 договор об организации работ временного характера с организациями, которыми было создано 85 временных рабочих мест.

К профессиональному обучению по направлению центра занятости приступили 39 безработных граждан. Обучение проводилось по профессиям: кассир торгового зала, продавец продовольственных товаров, повар, парикмахер.

Государственную услугу по социальной адаптации получили 99 безработных граждан, по психологической поддержке - 62 человека, по профессиональной ориентации - 511 человек. Пенсия досрочно назначена 4 гражданам.

С начала 2020 года 8 граждан обратились за предоставлением государственной услуги по содействию безработным гражданам в переезде в другую местность для трудоустройства. Все граждане были трудоустроены по профессии обработчик рыбы.

Проведена работа по содействию развития предпринимательской деятельности и самозанятости безработных граждан. Открыли собственное дело и получили единовременную финансовую помощь в размере 150 тыс. рублей 3 человека. Основными видами деятельности, по которым граждане организовали собственное дело, являются: разведение домашних животных, торговля, производство изделий из бетона для использования в строительстве.