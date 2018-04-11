В Тяжинском центре занятости населения подвели итоги работы за первый квартал 2018 года

Численность граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, составила 350 человек. Из них трудоустроено 148 человек, что составило 41% к числу обратившихся.

По итогам работы за первый квартал уровень регистрируемой безработицы составил 6 %. Так по состоянию на 30 марта 2018 года в ЦЗН зарегистрирован 681 безработный гражданин.

В течение 2018 года продолжалась работа по формированию банка данных о потребности в работниках. Работодателями района за период с января по март было заявлено 84 вакансии.

Проведена одна мини-ярмарка вакансий, в которой приняли участие 21 человек. Профориентационные услуги получили 240 человек, 25 гражданам оказана услуга по психологической поддержке, 38 человек участвовали в мероприятиях по социальной адаптации.

На профессиональное обучение было направлено 15 безработных граждан и 1 женщина, имеющая детей в возрасте до 3-х лет. На досрочную пенсию по предложению центра занятости направлено 3 человека.

В целях создания условий для материальной поддержки граждан, ищущих работу и безработных граждан в период поиска работы, центром занятости проведена активная работа по организации и проведению общественных работ. В результате было заключено 10 договоров. Всего в оплачиваемых общественных работах приняли участие 18 человек.