Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Тяжинском центре занятости населения прошла групповая профориентационная консультация

В мероприятии «Помощь семьи в профессиональной ориентации ребенка», приуроченной ко Дню семьи, любви и верности, приняли участие 7 безработных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей.
Участников консультации проинформировали об услугах, предоставляемых службой занятости, о востребованных профессиях на рынке труда. Также поговорили о том, какую важную роль в жизни ребенка играет семья, в его профессиональном самоопределении, как родители могут поддержать своего ребенка при выборе профессии и каким образом семья влияет на отношение детей к работе.
Также участникам консультации было предложено пройти тест о взаимопонимании родителей с детьми, как и насколько они влияют на выбор своих детей. Родителей пригласили прийти в центр занятости населения с детьми для прохождения индивидуальной профориентационной диагностики. Эта услуга предоставляется бесплатно и воспользоваться ею можно несколько раз. На основании результатов теста будут подобраны индивидуальные рекомендации по направлениям профессиональной деятельности, видам занятости.

 

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
08/07/2022
Общество
Тяжин
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus