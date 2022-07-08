В Тяжинском центре занятости населения прошла групповая профориентационная консультация

В мероприятии «Помощь семьи в профессиональной ориентации ребенка», приуроченной ко Дню семьи, любви и верности, приняли участие 7 безработных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей.

Участников консультации проинформировали об услугах, предоставляемых службой занятости, о востребованных профессиях на рынке труда. Также поговорили о том, какую важную роль в жизни ребенка играет семья, в его профессиональном самоопределении, как родители могут поддержать своего ребенка при выборе профессии и каким образом семья влияет на отношение детей к работе.

Также участникам консультации было предложено пройти тест о взаимопонимании родителей с детьми, как и насколько они влияют на выбор своих детей. Родителей пригласили прийти в центр занятости населения с детьми для прохождения индивидуальной профориентационной диагностики. Эта услуга предоставляется бесплатно и воспользоваться ею можно несколько раз. На основании результатов теста будут подобраны индивидуальные рекомендации по направлениям профессиональной деятельности, видам занятости.