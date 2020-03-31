Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Тяжинском ЦСОН пожилым людям оказывают помощь по доставке необходимых товаров

Эта работа организована для того, чтобы получатели социальных услуг как можно реже покидали свои дома в период действия режима «Повышенная готовность». На помощь социальным работникам приходят волонтеры – доставляют продукты из магазина и лекарства из аптеки.
Для одиноко проживающих пожилых людей в центре социального обслуживания населения открыта горячая линия. По телефону 28-0-38 ветераны могут обращаться по вопросам доставки продуктов питания, медикаментов, товаров первой необходимости.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
31/03/2020
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Полиция Кузбасса выявила 63 факта нарушения режима самоизоляции
С начала проверок соблюдения режима самоизоляции полиция Кузбасса выявила уже 63 факта его...
Новокузнецк в рабочий день избавился от пробок
Многие работают дистанционно, либо отдыхают и людям не надо по вечерам возвращаться в Новокузнецк....
Угольные компании Кузбасса расширяют границы
По данным публичной кадастровой карты, переданные участки относятся к категории земель...
Военкоматы Свердловской области остановили прием будущих призывников
С этой недели все военкоматы Свердловской области остановили прием призывников. Эти учреждения...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus