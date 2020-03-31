В Тяжинском ЦСОН пожилым людям оказывают помощь по доставке необходимых товаров

Эта работа организована для того, чтобы получатели социальных услуг как можно реже покидали свои дома в период действия режима «Повышенная готовность». На помощь социальным работникам приходят волонтеры – доставляют продукты из магазина и лекарства из аптеки.
Для одиноко проживающих пожилых людей в центре социального обслуживания населения открыта горячая линия. По телефону 28-0-38 ветераны могут обращаться по вопросам доставки продуктов питания, медикаментов, товаров первой необходимости.
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