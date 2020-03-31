В Тяжинском ЦСОН пожилым людям оказывают помощь по доставке необходимых товаров

Полиция Кузбасса выявила 63 факта нарушения режима самоизоляции С начала проверок соблюдения режима самоизоляции полиция Кузбасса выявила уже 63 факта его...

Новокузнецк в рабочий день избавился от пробок Многие работают дистанционно, либо отдыхают и людям не надо по вечерам возвращаться в Новокузнецк....

Угольные компании Кузбасса расширяют границы По данным публичной кадастровой карты, переданные участки относятся к категории земель...