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В Тяжинском детсаду № 1 «Березка» прошла встреча дошкольников и ветеранов педагогического труда

Эмоциональный настрой традиционной встрече задали преподаватели и учащиеся Тяжинской детской школы искусств № 31. В качестве профессионального жюри гости присутствовали на защите исследовательских проектов воспитанников старшей и подготовительной групп. Ребята подготовили их при поддержке родителей в ходе изучения растительного и животного мира родного края в рамках реализации проекта «Тяжинский край – богатая земля».
Затем гостей ждал мастер-класс по рисованию углем, который провела педагог дополнительного образования Светлана Владимировна Демидова. Далее ветеранам было предложено пройти квест по достопримечательностям Тяжинского района, в ходе которого выяснилось много интересных подробностей.
У детей была возможность познакомиться с педагогами, внесшими достойный вклад в развитие системы образования Тяжинского района. От родителей воспитанников детского сада со словами благодарности к ветеранам педагогического труда обратилась Светлана Владимировна Юдакова.
В преддверии 74-ой годовщины со дня Великой Победы ветераны поддержали Всероссийскую акцию «Георгиевская ленточка», вместе с воспитанниками приняли участие в акции «Мир без войны», прикрепив белых голубков, изготовленных детьми и их родителями, к импровизированному голубому небу. В подарок гостям исполнялись танцевальные номера, также им вручили сувениры.
Душевное общение продолжилось за чаем с пирогами. Педагоги-ветераны поделились своими воспоминаниями, искренне порадовались празднику, который подарил им коллектив Тяжинского детского сада № 1 «Березка». Ветераны-педагоги решили собрать и вручить воспитанникам детсада книги.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
05/05/2019
Образование
Тяжин
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