В Тяжинском детсаду № 3 «Золотой ключик» прошел спортивный праздник «Краски лета»

Во время рыбалки в озере погиб житель Новокузнецка В Новокузнецке произошла трагедия. Во время рыбалки погиб 39-летний мужчина. Случай произошел еще...

Анна Седакова поделилась впечатлениями от Кузбасса Певица Анна Седокова выступила на Дне шахтера в Киселевске, а также до концерта посетила Кемерово....

В Кузбассе таинственно пропал в лесу 80-летний пенсионер с собакой Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» совместно с сотрудниками правоохранительных...