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В Тяжинском детсаду № 3 «Золотой ключик» прошел спортивный праздник «Краски лета»

Инспекторы ГИБДД проверили у ребят знания правил дорожного движения. Дети выполняли различные задания, в том числе ездили на самокатах. Молодогвардейцы Илья Корнев, Александра Волкова, Анастасия Демидкова и Полина Трибушинина в костюмах сказочных героев помогли сделать праздник ярким и красочным.
Также в мероприятии приняла участие активистка «Российского движения школьников» Карина Труханова. Дети прошли испытания на ловкость, выносливость и смелость. В финале праздника после выполнения всех заданий, дети получили краски лета (краски Холи), которые развеяли по ветру во дворе детского сада.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
25/08/2019
Образование
Тяжин
Новости Кузбасса

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