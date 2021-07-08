В Тяжинском ДК «Юбилейный» состоялось торжественное мероприятие «Под покровом Петра и Февронии»
8 июля ежегодно отмечается важный праздник – День семьи, любви и верности. Также в этот день Русская православная церковь отмечает день памяти святых Петра и Февронии, которые на Руси считались покровителями брака и семьи.
Мероприятие началось с обрядовой встречи молодой пары Андрея и Валерии Лифанских из поселка Итатский. В этой встрече приняли участие волонтеры-молодогвардейцы. Молодые запустили в небо воздушные шары и загадали желание. После этого состоялась торжественная регистрация брака. С Днем семьи, любви и верности всех присутствующих поздравил глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров.
В этот праздничный день чествовали семейную пару – Александра Федоровича и Раису Филиповну Архипенко из поселка Итатский, которые прожили вместе 61 год. Им вручили медаль «За любовь и верность», учрежденную организационным комитетом по проведению Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации. Эту награду получают супруги, которые живут в браке больше 25 лет, «получившие известность среди сограждан крепостью семейных устоев» и «воспитавшие детей достойными членами общества».
Молодая семья Лифанских получила поздравления и подарок от губернатора Кемеровской области – Кузбасса Сергея Евгеньевича Цивилева. С музыкальными поздравлениями выступили солисты и коллективы художественной самодеятельности Дома культуры «Юбилейный».
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