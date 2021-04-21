В Тяжинском Доме культуры состоялась предпремьерная пресс-конференция

Еще один человек скончался после заболевания COVID-19 в Кузбассе Власти сообщили о смерти еще одного человека на территории Кузбасса, который был заражен...

На реке Мрассу в Кузбассе начался ледоход В кузбасских городах следят за уровнем воды в реках. И в некоторых посёлках уже происходили ЧП из-...

Супружеские пары из Кузбасса получат в 2021 году памятные подарки В Кемеровской области в преддверии юбилея региона супружеские пары, который находятся в браке более...