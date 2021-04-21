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В Тяжинском Доме культуры состоялась предпремьерная пресс-конференция

Актеры народного театра «Лица» и режиссер Марина Георгиевна Чипилева, создавшие телевизионную версию спектакля «Чудики», ответили на вопросы руководителя Тяжинского волонтерского медиацентра Олега Викторовича Костюнина.
Коллектив театра начал работу над этим проектом летом 2018 года. Съемки и монтажные работы продлились до 2021 года. Самодеятельные кинематографисты преодолели множество трудностей, многому научились и в конечном итоге сумели успешно завершить масштабный творческий проект.
Спектакль «Чудики» по рассказам Василия Макаровича Шукшина вошел в число 12 лучших любительских спектаклей России 2018 года и стал обладателем Диплома II степени Всероссийского фестиваля «Успех» (село Щелыково имение А. Н. Островского, Костромская область). В состав лучших актеров фестиваля вошли Дмитрий Тарасенко (за роль брата Сеньки) и Владимир Фрибус (за роль Емельяна Глухова). Спектакль «Чудики» отмечен специальным призом Всероссийского фестиваля «За лучшее художественно-декоративное оформление спектакля» (при участии преподавателя детской художественной школы № 13 Натальи Николаевны Емельяновой).
Премьерный показ телевизионной версии спектакля «Чудики» состоится в кинозале Тяжинского Дома культуры «Юбилейный» 23 апреля в 19.00.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
21/04/2021
Культура
Тяжин

Новости Кузбасса

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