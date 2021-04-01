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В Тяжинском историко-краеведческом музее прошел исторический час «Твой сын, земля!»

В мероприятии, посвященном Василию Константиновичу Артемьеву, приняли участие представители Тяжинского агропромышленного техникума – преподаватели и студенты первого курса, обучающиеся по специальности «мастер сельскохозяйственного производства». Организаторы мероприятия – Тяжинский историко-краеведческий музей и архивный отдел администрации Тяжинского муниципального округа.
Директор музея Татьяна Викторовна Макарова рассказала о легендарном земляке – председателе сельскохозяйственного производственного кооператива «Пичугинский» В. К. Артемьеве. Родился он 8 сентября 1947 года в селе Малопичугино Тяжинского района. Трудовую деятельность начал в 1965 году преподавателем физкультуры в Малопичугинской восьмилетней школе. Окончил Кемеровский государственный институт культуры.
После срочной службы в Советской Армии работал директором Преображенского Дома культуры в Тяжинском районе. В 1977 году его избирают секретарем парткома колхоза «Восход», в 1985 г. – секретарем партбюро колхоза имени Калинина. В 1988 году был избран директором совхоза «Пичугинский». Со временем В. К. Артемьев сумел вывести хозяйство на передовые позиции в районе и области.
Именно здесь в полной мере раскрылся его талант организатора и хозяйственника, одинаково требовательного к себе и окружающим. В новейшей истории Тяжинского района СПК «Пичугинский» стал ярким примером того, как нелегким крестьянским трудом в сочетании с грамотным руководством можно добиться успеха в непростые для сельского хозяйства времена.
Василий Константинович четко обрисовал коллективу генеральную линию развития хозяйства: «Чтобы лучше жить – надо лучше работать». Потом были годы совместного упорного труда. Через пять лет получили прибыль. Привели в порядок не только хозяйство, но и село. Заасфальтировали улицы, провели водопровод, построили жилье, открыли медпункт и школу, капитально отремонтировали сельский Дом культуры, возвели памятник землякам, не вернувшимся с фронтов Великой Отечественной войны.
В. К. Артемьев проявил себя инициативным руководителем с широким кругозором и глубокими экономическими знаниями. Он постоянно внедрял в производство новые, передовые технологии. Сегодня о «пичугинском феномене» люди наслышаны далеко за пределами Кузбасса. «Село может жить и развиваться нормально» – эту истину Василий Константинович доказывал всю свою жизнь. Сегодня никого уже не удивляют стабильно получаемые в хозяйстве богатые урожаи зерновых культур и высокие надои в животноводстве. За всем этим стоял огромный труд председателя.
Для легендарного руководителя социальная сфера всегда была в числе важнейших приоритетов. Василий Константинович много внимания уделял улучшению быта рабочих и специалистов, заботился о старых и малых. Хозяйство оказывало спонсорскую помощь детскому дому «Ласточкино гнездышко», дому-интернату для престарелых, школам и детским садам.
За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие сельскохозяйственного производства В. К. Артемьев был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также отмечен областными наградами: медалями «За особый вклад в развитие Кузбасса» II и III степени, «За служение Кузбассу», «За бизнес во имя созидания», знаком «Почетный работник АПК Кемеровской области». Ему присвоено звание «Лауреат премии Кузбасса». В сентябре 2016 года Малопичугинскому сельскому Дому культуры было присвоено имя Почетного жителя Кемеровской области и Тяжинского района – Василия Константиновича Артемьева.
Затем собравшимся было предложено посмотреть документальный фильм «Твой сын, земля!» о легендарном председателе СПК «Пичугинский» (авторы - Алексей Васильевич Суханов, Сергей Игоревич Скворцов, Татьяна Викторовна Макарова и Константин Николаевич Петров). Начальник архивного отдела АТМО Оксана Викторовна Симахина познакомила участников мероприятия с фондом личного происхождения Василия Константиновича Артемьева.

Культура
Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
01/04/2021
Культура
Образование
Тяжин

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