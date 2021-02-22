Новости Кузбасса

На выставке, посвященной 75-летию Управления культуры, представлены архивные материалы: альбомы с фотографиями, газетные статьи, афиши мероприятий, Почетные грамоты, Дипломы, печатная продукция, отражающие деятельность учреждений культуры Тяжинского района. Первыми посетителями выставки стали работники культуры и земляки-ветераны.

75 лет на Тяжинской земле развивается сфера культуры. В это время её возглавляли разные люди, но каждый из них оставил свой след в истории. С именем Леонида Петровича Крылова связаны период становления и начало работы, когда формировались кадры, шел поиск решения творческих вопросов.

Сергей Васильевич Сигачев, помимо административных вопросов, большое внимание уделял развитию художественной самодеятельности. По инициативе художественного руководителя областной Государственной филармонии Ю. М. Богомолова, при поддержке начальника областного управления культуры, в 1966 году была создана Тяжинская народная филармония.

Значимость этого начинания невозможно переоценить. Уже через несколько лет Тяжинский район стал одной из ведущих аграрных территорий Кузбасса по развитию художественного творчества тружеников села. В ходе реализации договора о творческом сотрудничестве в районе было сформировано немало новых художественных коллективов, которые затем получили звание «народный».

Для оказания творческой помощи коллективам художественной самодеятельности в район регулярно приезжали ведущие артисты областной филармонии. Сложилась творческая связь между народным драматическим театром и ведущими мастерами сцены областного драмтеатра имени Луначарского. Художественные коллективы Тяжинского районного Дома культуры с успехом выступали перед зрителями Томской и Новосибирской областей, Красноярского края.

Работникам культуры есть о чём рассказать. Земля Тяжинская богата талантами, здесь живут особенные, творческие люди. Всестороннему развитию этих талантов помогают работники культуры. В едином комплексе были объединена работа клубных и библиотечных учреждений, художественного образования, киноустановок, краеведческого музея, парка культуры и отдыха. Менялись названия управления, руководители, расширялась сфера деятельности, но неизменным оставался основной ориентир – развитие культуры на селе.

На протяжении всей истории культуры главными направлениями работы по-прежнему остаются организация культурно-досуговой деятельности с населением, сохранение и развитие клубных формирований, участие в областных и зональных мероприятиях, выставочная деятельности.

Общепризнано, что сельский клуб и библиотека являются самыми универсальными из всех видов учреждений культуры. Сельская культура в своём развитии прошла большой путь: от изб-читален до современных учреждений культуры клубного типа. Штат в них был не велик – всего один, два работника, библиотекарь да киномеханик, плюс участники самодеятельности.

Работа, проводившаяся в сельских учреждениях культуры, впечатляет и сегодня. Это дискотеки, диспуты, дискуссии, вечера отдыха, вечера-портреты, чествования трудовых коллективов, устные журналы, кружковая работа, выступления коллективов художественной самодеятельности. В те годы каждый Дом культуры выставлял на районных смотрах коллективы самодеятельных артистов численностью до 70 человек и более.

Агитбригада выезжала в поле, на фермы. Ее участники выпускали стенгазеты, рисовали звездочки на комбайнах, проводили праздники «Первой борозды», «Первого снопа» и завершал этот цикл «Праздник урожая». Сфера культуры развивалась – на смену грампластинкам пришли магнитофоны, популярными стали вокально-инструментальные группы.

Менялся жизненный уклад, формы работы, но неизменной оставалась суть культурно-творческой деятельности: приносить людям радость, организовывать досуг земляков, обеспечивать возможность самовыражения каждому человеку, приходящему в учреждение культуры.

Итогом работы учреждений культуры был творческий отчет перед населением «Поет село родное». Специалисты выбирали лучшие номера художественной самодеятельности для показа на сцене районного Дома культуры.

Проводились различные мероприятия: Дни малой деревни, конкурс соревнующихся хозяйств, творческие вечера-встречи между сельскими клубами «Я большой России малая росинка», районные конкурсы «Женщина земли Тяжинской» и «Мужчина земли Тяжинской». Фестивали по жанрам способствуют развитию самодеятельного творчества сельских учреждений культуры: «Театральные подмостки», «Каблучок», фестиваль национальных культур «Золотые россыпи», фестиваль творчества ветеранов «Сердцем не стареем». В рамках Дней культуры и искусства «Сельские зори» проходили выставки учащихся и преподавателей детской художественной школы № 13, всегда вызывавшие у земляков живой интерес.

Во все времена в культуре работают и работали преданные своему делу люди. Один из них – заведующий отделом культуры, руководитель народного хора Валерий Александрович Каплунов. Под его руководством в 1994 году хор дважды принимал участие во Всероссийском фестивале русской культуры «Душа России» в городе Омск. В 1995 году хоровой коллектив принял участие в заключительном празднике Всероссийского фестиваля сельских народно-певческих коллективов «Поет село родное» в городе Чебоксары.

Нельзя не сказать о семейном ансамбле Романовых из села Сандайка и пользовавшемся успехом в прошедшие годы струнном ансамбле из села Кубитет, которым руководил Сергей Белоусов. Солистам – Дмитрию Кирдину, Ивану Токареву, Анне Кубраковой, Галине Лукьянчиковой десятилетиями рукоплескали зрители.

Фестиваль «Мы соберемся вместе» несколько лет подряд собирал на Тяжинской земле исполнителей бардовской песни из Томской, Кемеровской, Новосибирской областей.

Сколько сил было вложено в подготовку представителей Тяжинского района для участия в телевизионных конкурсах «Кто их 16», «Молодецкие игры», «Сибирские самоцветы», «Сибирская веселуха».

В 1993 году открылось местное радио «Тяжин», где сотрудниками стали работники культуры. В 2001 году на базе управления культуры состоялся областной выездной совет руководителей районных управлений культуры. Методический кабинет, один из лучших в области, не единожды был площадкой для проведения учебы методистов областным методкабинетом.

Тяжинский район стал одной из первых территорий, где была осуществлена централизация бюджетного финансирования учреждений культуры, что обеспечило рациональное и эффективное использование ресурсов.

Реклама, объявления, памятные адреса, поздравительные открытки, альбомы из опыта работы учреждений, оформление сценических площадок учреждений – все это было делом рук методиста по художественному оформлению Ивана Николаевича Алмазова.

В мае 2002 года впервые в истории Тяжинского района вышла в свет газета управления культуры «Голос культуры», на страницах которой освещалась деятельность учреждений культуры.

Нелли Ивановна Дудина, освещала события культурной жизни на страницах районной газеты «Призыв». Также плодотворно работали тележурналисты – Олег Костюнин и Анатолий Утробин. Благодаря их труду репортажи о работе учреждений культуры Тяжинского района выходили в программе «Пульс», а затем «Вести-Кузбасс» областного телевидения, а также на радио Кузбасса.

История культуры нашего района нашла отражение в многотомном издании «История земли Тяжинской» Олега Викторовича Костюнина. Примечательно, что в состав редакционной коллегии издания вошли ветераны и работники культуры. Журналист Олег Костюнин освещал события управления культуры на страницах районки, областной газеты «Кузбасс» и даже в издании Правительства РФ – «Российской газете».

Олег Викторович Костюнин защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Социальное развитие аграрных районов индустриального региона в середине 80-х годов ХХ – начале ХХI веков (по материалам Кемеровской области)». По этой теме автор издал научную монографию объемом почти в 400 страниц. Достойное место здесь заняли и материалы о сфере культуры Тяжинского района.

Сегодня наш единомышленник по-прежнему в одном строю с нами – продвигает информацию о культурной жизни муниципалитета в различных региональных и федеральных интернет-изданиях. Также Олег Викторович Костюнин занимается оцифровкой видеоархива Тяжинской культуры. Благодаря этому все желающие могут познакомиться с видеозаписями концертов, фестивалей, творческих программ и других мероприятий 1990-2000-х годов. Для этого на сайте Центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности создан специальный раздел «Архив видеозаписей».

Богата Тяжинская культура династиями. Это Загорские, Безручко, Есип, Белоусовы, Утробины, Каплуновы, Сухановы, Зыряновы, Бердник, Архиповы, Кирюшкины, Устюговы, Смирновы.

Много лет колесили по дорогам водители: А. К. Старков, отец и сын Смирновы. Особо хочется сказать о Николае Смирнове. Он окончил Кемеровское училище культуры, был завзятым агитбригадчиком и театралом.

Наша гордость, наши наставники, удостоенные звания «Заслуженный работник культуры РСФСР»: Юрий Дмитриевич Черняев, Зинаида Николаевна Костылева, Тамара Константиновна Харитоненко, Нурали Сафаров, звания «Заслуженный работник культуры России» - Валентина Васильевна Кузнецова, звания «Почетный кинематографист» - Иван Петрович Устюгов и Вера Александровна Колчанова.

Тяжинская культура гордится своими народными и образцовыми коллективами: «Чаровница» (руководитель Сергей Александрович Каплунов), «Хор ветеранов» (Наталья Анатольевна Чухрова), «Сибирский тракт» (Валерий Михайлович Лазутин), «Раздолье (Лидия Ивановна Жабина), «Радость» (Людмила Ивановна Утробина), театр «Лица» и театр-студия «ПоМост» (Марина Георгиевна Чипилева), «Россияночка» (Евгения Анатольевна Данилкова), «Квинта» (Ольга Алексеевна Кузнецова), «Дилижанс» (Максим Викторович Безручко), «Сибиряки» (Сергей Анатольевич Светляков). Все творческие коллективы ведут активную концертную деятельность, принимают участие в зональных и региональных фестивалях-конкурсах.

Тяжинскую культуру прославляют выпускники детской школы искусств № 31 и детской художественной школы № 13: Ольга Валик и Павел Сошников – солисты академического хора имени Пятницкого, Павел Есип – солист муниципального ансамбля «Иван да Марья», Светлана Гоман – солистка московской группы «Чаровница», Екатерина Чухланцева – преподаватель иконописи в городе Курск, Дарья Кирюшкина – преподаватель художественной школы города Ленинск-Кузнецкий.

Выпускница Московского государственного института музыки имени Шнитке Екатерина Жогина учится в аспирантуре Российской академии музыки имени Гнесиных. Руководит созданным ею ансамблем «Любо-Мило». Представляя культуру России, с гастролями уже объездила полмира.