В Тяжинском краеведческом музее прошел вечер-портрет

Главной героиней вечера «Под творческой звездой» стала Дарья Викторовна Кирюшкина – талантливая художница, чья персональная выставка работ открыта в музее. На встрече присутствовали родители Дарьи – художники, а также воспитанники детской художественной школы № 13, земляки-ценители художественного творчества.
Дарья Викторовна рассказала о себе, о работах, представленных на выставке, ответила на вопросы участников мероприятия. Для всех желающих художница провела мастер-класс по скетчингу (рисование цветными маркерами).
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