В Тяжинском краеведческом музее прошел вечер-портрет

Новая инфекционная больница в Новокузнецке готовится к открытию Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов заявил, что новая инфекционная больница готовится к открытию. По...

Ещё 198 случаев COVID-19 выявили за сутки в Кузбассе, пятеро скончались В Кузбассе за последние сутки, 20 июля, выявили ещё 198 случаев коронавирусной инфекции. Пятеро...

Обвиняемый в вымогательстве кузбасский бизнесмен Щукин умер, находясь под домашним арестом Известный бизнесмен Александр Щукин, вместе с бывшими чиновниками и правоохранителями обвиняемый по...