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В Тяжинском округе детям из семей, пострадавших весной от пожаров помогли собраться в школу неравнодушные кузбассовцы

В администрации муниципалитета представители Кемеровского регионального отделения «Российский Красный крест», министерства социальной защиты Кузбасса и главного управления МЧС России по Кемеровской области вручили ребятишкам 19 портфелей, укомплектованных школьными принадлежностями и столько же ноутбуков. Эти подарки были приобретены как за свой счет, так и на средства Кемеровского регионального отделения «Российский Красный крест».
Глава Тяжинского округа Виктор Ефремович Серебров поздравил ребят и их родителей с наступающим праздником – Днем знаний, а также поблагодарил гостей муниципалитета за заботу о детях.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
30/08/2022
Общество
Тяжин
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