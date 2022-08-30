В Тяжинском округе детям из семей, пострадавших весной от пожаров помогли собраться в школу неравнодушные кузбассовцы

В администрации муниципалитета представители Кемеровского регионального отделения «Российский Красный крест», министерства социальной защиты Кузбасса и главного управления МЧС России по Кемеровской области вручили ребятишкам 19 портфелей, укомплектованных школьными принадлежностями и столько же ноутбуков. Эти подарки были приобретены как за свой счет, так и на средства Кемеровского регионального отделения «Российский Красный крест».

Глава Тяжинского округа Виктор Ефремович Серебров поздравил ребят и их родителей с наступающим праздником – Днем знаний, а также поблагодарил гостей муниципалитета за заботу о детях.