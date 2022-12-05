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В Тяжинском округе для студентов организовали экскурсии на предприятия

Студенты группы Т/22 по специальности «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» Тяжинского агропромышленного техникума вместе с руководителем центра содействия трудоустройства выпускников Татьяной Александровной Молодик и заместителем директора по учебно-производственной работе Альбиной Анатольевной Малининой с экскурсией посетили ООО «Кузбассконсервмолоко». Здесь ребят ознакомили с технологическими процессами производства молока и консервированной молочной продукции. Также студенты продегустировали продукцию предприятия: сливки, сгущенное молоко, какао, вареное сгущенное молоко.
Студенты группы Б20 по специальности «Экономика и бухгалтерский учёт по отраслям» посетили с экскурсией бухгалтерию ООО «Кузбассконсервмолоко». Главный бухгалтер предприятия Лилия Сергеевна Пузакова рассказала ребятам о деятельности каждого работника бухгалтерии.
Студенты групп 265, 269 и 275 обучающиеся по профессии «Повар, кондитер» под руководством мастеров производственного обучения Елена Анатольевна Лазаренко и Татьяна Михайловна Никон побывали на экскурсии в модернизированной столовой Листвянской средней школы.
На кухне установлено новейшее технологическое оборудование, соответствующее современным нормам и требованиям. Это электроплиты, электросковорода, пароконвектомат, посудомоечная машина, холодильники. Помещение моечного цеха оборудовано новыми ваннами, душевым комплексом для мытья посуды. Будущие повара, кондитеры выразили желание в дальнейшем пройти практику на такой современной кухне.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
05/12/2022
Образование
Тяжин

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