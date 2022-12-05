В Тяжинском округе добровольцы провели различные акции, посвященные Дню волонтера

Ребята из отряда «Доброе сердце» Тяжинского агропромышленного техникума подключились к акции «Покорми птиц». Студенты своими руками изготовили кормушки для пернатых и вместе с воспитанниками детских садов «Золотой ключик» и «Березка» развесили их на территориях дошкольных учреждений.

По всем группам техникума прошли беседы на тему «Волонтеры России. Жить – значит действовать». С первокурсниками пообщались руководитель волонтерского отряда «Доброе сердце» Тяжинского агропромышленного техникума Николай Георгиевич Капустин, руководитель волонтерского отряда «Ритмы сердца» по линии Российского Союза Молодежи Антонина Анатольевна Меновщикова и заместитель директора техникума по воспитательной работе Нина Михайловна Разжеваева.

Также в Тяжинском округе плодотворно работают волонтеры культуры, «серебряные» волонтеры, молодогвардейцы, волонтерский медиаотряд «Время, вперед!» Тяжинского агропромышленного техникума, волонтеры Победы, отряд «Союз сердец» в составе волонтерского движения «Альфа-Кузбасса» и многие другие неравнодушные люди.