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В Тяжинском округе хлеборобы убрали урожай на 96 % площадей

В сельскохозяйственных предприятиях муниципалитета зерновые культуры убраны с 17932 гектаров, с урожайностью 26,7 центнеров.
Полностью убрана основная культура – яровая пшеница. Урожайность в бункерном весе составила 29 центнеров с гектара. В ООО ОПХ «Новопокровское» этот показатель – 44,5 ц/га, ИП Рапана К.И. – 39,6 ц/га, ИП Сотникова Т.С. – 61,4 ц/га.
Намного сложнее обстоит дело с уборкой технических культур. На сегодняшний день они убраны на площади 3385 гектаров (34 %). Средняя урожайность – 26 центнеров с гектара. Поля льна еще не тронуты. В данном случае все зависит от погоды.

Экономика
Тяжин
kuzbassnews.ru
07/10/2022
Экономика
Тяжин
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