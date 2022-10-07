В Тяжинском округе хлеборобы убрали урожай на 96 % площадей

В сельскохозяйственных предприятиях муниципалитета зерновые культуры убраны с 17932 гектаров, с урожайностью 26,7 центнеров.

Полностью убрана основная культура – яровая пшеница. Урожайность в бункерном весе составила 29 центнеров с гектара. В ООО ОПХ «Новопокровское» этот показатель – 44,5 ц/га, ИП Рапана К.И. – 39,6 ц/га, ИП Сотникова Т.С. – 61,4 ц/га.

Намного сложнее обстоит дело с уборкой технических культур. На сегодняшний день они убраны на площади 3385 гектаров (34 %). Средняя урожайность – 26 центнеров с гектара. Поля льна еще не тронуты. В данном случае все зависит от погоды.