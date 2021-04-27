В Тяжинском округе культработники поучаствовали во Всероссийском субботнике

В Новокузнецке участковый задержал проститутку, которая обворовала клиента Участковый нашёл и задержал женщину — ею оказалась 31-летняя горожанка. Было возбуждено уголовное...

Суд приостановил работу кузбасской шахты из-за 159 нарушений безопасности В ходе проверки угольной шахты АО «Распадская-Коксовая» специалисты выявили 159 нарушений...

Две женщины с коронавирусом умерли в Кузбассе, самой старшей было 72 года Продолжает расти статистика летальных исходов – стало известно о смерти еще двух пациенток. У...