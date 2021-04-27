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В Тяжинском округе культработники поучаствовали во Всероссийском субботнике

Работники сельских учреждений культуры клубного типа совместно с жителями сел и поселков дружно вышли на уборку территории. Для участников субботника организовали музыкальное сопровождение, мини-концерты, игры и викторины.
В поселке Тяжинский работники Дома культуры «Юбилейный» навели порядок на улицах Спортивная, Таежная, Молодежная, Юбилейная. Создать хорошее настроение им помогали участники фольклорного ансамбля «Россияночка» под руководством Евгении Данилковой. Передвигаясь по окружному центру на автоэвакуаторе, артисты исполнили русские народные песни.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
27/04/2021
Культура
Тяжин

Новости Кузбасса

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