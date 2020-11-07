В Тяжинском округе начал работу новый фельдшерско-акушерский пункт

Более 200 жителей села Борисоглебское теперь смогут получать первичную медицинскую помощь в комфортных условиях. Пункт стал 30-м по счету новым ФАПом, запущенным в Кузбассе в 2020 году.

В новом ФАПе жители Борисоглебского смогут получить доврачебную помощь, сдать кровь на анализ, измерить давление, пройти диспансеризацию, поставить прививки. В медпункте имеются дефибриллятор и все необходимое при остром нарушении мозгового кровообращения, коронарном синдроме, при желудочно-кишечных кровотечениях. Также есть спинальный щит с устройством для фиксации головы для транспортировки маломобильных пациентов, шины для мобилизации при травмах, кислородный ингалятор, одеяло с подогревом.

Новые модульные здания рассчитаны на эксплуатацию в условиях сибирского климата: здесь есть системы электрического отопления, водоснабжения, вентиляции с кондиционированием воздуха. Кроме того, медпункты оборудованы и для маломобильных граждан: имеются пандус с двухсторонним ограждением и поручнями, кнопка вызова персонала и навигация с использованием шрифта Брайля.

На строительство и оснащение ФАПов в 2020 году направлено 170 млн рублей, в том числе около 150 млн рублей — из федерального бюджета. Более 20 млн рублей из областного бюджета выделено на их подключение к коммунальным сетям и благоустройство.