В Тяжинском округе началась уборка зерновых культур

Первыми в уборочную страду включились хлеборобы ООО ОПХ «Новопокровское» (директор Роман Викторович Голофаев). Урожайность составляет более 26 центнеров с гектара. Темпы уборки сдерживаются и наступлением лучших сроков для посева озимой ржи. Механизаторы задействованы как на посевных комплексах, так и на зерновых комбайнах.
СПК «Пичугинский» завершает посев озимой ржи на площади 600 гектаров. По округу уборкой озимой ржи и тритикале в полную силу участвуют четыре хозяйства. Здесь урожайность в среднем 20-22 центнера с гектара.
Трем хозяйствам удалось приобрести новые зерноуборочные комбайны марки «Акрос», что положительно скажется на качестве уборки. В округе убрано более 7 % зерновых, с урожайностью 20,6 центнеров с гектара.
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