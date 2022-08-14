В Тяжинском округе началась уборка зерновых культур

Первыми вышли на уборку урожая озимой ржи механизаторы КФХ «Росликов С. А.» и ООО «Рассвет». В ближайшие дни и остальные сельхозпредприятия приступят к уборочным работам.



В настоящее время сельхозпроизводители продолжают заготавливать грубые и сочные корма на зимовку скоту в осенне-зимний период. Все полевые работы – кормозаготовительные и уборочные проводятся в плановом режиме, в соответствии с установленным графиком.



В рамках подготовки к жатве в КФХ Росликов С. А. приобретено два зерноуборочных комбайна «Полесье», в ООО «Рассвет» – автомобиль «КамАЗ» с прицепом. Приобретено 4 единицы новых сушилок (марки «Алтай-27» и конвейерные) – ООО ОПХ «Новопокровское», КФХ Рапана Т. Е.

В КФХ Росликов С. А., ГКФХ Росликов С. В., КФХ Рапана Т. Е. смонтированы и установлены 4 единицы весовых грузоподъемностью от 40 до 100 тонн, проведена реконструкция складов и зернотоков.



За первую половину 2022 года сельскохозяйственные предприятия Тяжинского округа инвестировали порядка 200 миллионов рублей в обновление автопарка и развитие производственной инфраструктуры.