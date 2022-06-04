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В Тяжинском округе начались работы по нанесению дорожной разметки

В зимний период так называемые «зебры» утратили свою яркость, а в некоторых местах разметка полностью отсутствует. Разметку наносят в зоне пешеходных переходов, а также обновляют осевую разметку дорог.
Сотрудники ЗАО «Тяжинское ДРСУ» используют современные технологии, которые позволяют проводить работы, не нарушая автомобильного движения, в периоды его наименьшей интенсивности.
Для этого используется специальная быстросохнущая краска, дополнительно обогащенная шариками фосфора, позволяющая усилить ее светоотражающие свойства. При этом температура воздуха должна быть не ниже +5 градусов, тогда краска высыхает всего за 30 минут.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
04/06/2022
Общество
Тяжин
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