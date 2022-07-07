В Тяжинском округе открыли площадку для подготовки и выполнения нормативов ГТО

Современный спортзал под открытым небом появился в муниципалитете в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Средства на строительство в сумме 880 тысяч рублей выделены из местного бюджета, оборудование площадки на сумму около 3,5 млн рублей приобретено за счет федерального бюджета.

Это универсальный спортивный комплекс, где каждый желающий житель муниципалитета сможет улучшить свои физические возможности, подготовиться и выполнить нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

С открытием спортплощадки жителей округа поздравили директор Государственного автономного учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд Кузбасса» (Региональный оператор ГТО), депутат Законодательного собрания Кузбасса, заместитель председателя комитета по молодежной политике, развитию физической культуры и спорта Сергей Юрьевич Бусыгин и глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров.

Многофункциональная спортплощадка размещена на территории Нововосточной средней школы. Здесь есть разноуровневые перекладины, турники, брусья, лавки для пресса, тренажеры для разных групп мышц, что позволит всем желающим самостоятельно проводить тренировки по силовой гимнастике, готовиться к выполнению норм ГТО и заниматься общей физической подготовкой.

За большой вклад в развитие комплекса ГТО в Кузбассе юбилейной медалью «90 лет ГТО» награждены директор Тяжинской детско-юношеской спортивной школы Евгений Николаевич Жернаков, а также методист учреждения Вячеслав Владимирович Леонович. Кроме того состоялась церемония вручения знаков отличия ГТО любителям спорта всех возрастных категорий.

После торжественного открытия спортплощадки все присутствующие смогли тут же попробовать выполнить нормативы комплекса ГТО, а судьи Тяжинского центра тестирования показывали, как это правильно делается.