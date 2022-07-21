В Тяжинском округе открылся новый фельдшерско-акушерский пункт

В деревне Старый Тяжин начал работу медпункт с современным оборудованием. Теперь 175 жителей населенного пункта, 37 из которых дети, будут получать медицинскую помощь, не выезжая в окружной центр. В новом ФАПе можно пройти профосмотры, диспансеризацию и вакцинацию, открыть больничный лист, а также приобрести медикаменты.

В новом ФАПе созданы комфортные условия для лечения жителей. Есть кабинет приема, смотровая, процедурная, место ожидания для пациентов, аптека для хранения и продажи лекарств, хозяйственный блок, санузел, горячая и холодная вода, централизованное отопление.

Медпункт оснащен необходимым оборудованием для оказания как плановой, так и экстренной помощи. В распоряжении фельдшера есть дефибриллятор, электрокардиограф, пульсоксиметр, портативные анализаторы для исследований уровня сахара крови, холестерина и гемоглобина. Кроме того, для транспортировки малоподвижных пациентов предусмотрены носилки, спинальный щит с устройством для фиксации головы, шины для мобилизации при травмах. А для новорожденных есть кислородный ингалятор и одеяло с подогревом.

В ближайшее время в фельдшерско-акушерском пункте появится высокоскоростной интернет, с помощью которого фельдшер сможет организовать телемедицинские консультации с ведущими областными специалистами, обсуждать состояние пациента, проводить чтение снимков, показаний ЭКГ для корректировки лечения. Прием в ФАПе будет вести не только фельдшер, но и мобильные бригады врачей Тяжинской районной больницы.

Это стало возможным благодаря реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».

Раньше жителям Старого Тяжина за медицинской помощью приходилось обращаться в окружной центр, находящийся в 10 километрах от деревни. Старый ФАП 1984 года постройки не соответствовал современным требованиям: в здании с печным отоплением не было водоотведения и просела крыша.

На церемонии торжественного открытия фельдшерско-акушерского пункта присутствовал глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров. Артисты Дома культуры «Юбилейный» посёлка Тяжинский выступили с музыкальными поздравлениями.