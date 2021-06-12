В Тяжинском округе открылся загородный оздоровительный лагерь «Олимпиец»

В первом сезоне здесь пройдет спортивная смена «В здоровом теле, здоровый дух». На протяжении 10 дней здесь отдохнут 52 ребенка. Дети познакомились друг с другом, прошли необходимые инструктажи.
Согласно программе, разработанной воспитателями лагеря, для ребятишек организовали плановую пожарную эвакуацию с привлечением профессиональных огнеборцев.
12/06/2021
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