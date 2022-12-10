В Тяжинском округе отметили 100-летие Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова

В поселке Тяжинский в торжественном митинге на площади Победы принял участие губернатор Кузбасса Сергей Евгеньевич Цивилев. Также глава региона возложил цветы на могилу Н. И. Масалова. К мемориалу с барельефом Воина-Освободителя на 100-летие со дня рождения героя пришли жители Тяжинского и Тисульского округов, ветераны, которые знали Николая Ивановича Масалова лично, а также юнармейцы и кадеты. Они почтили память прославленного земляка минутой молчания.

Торжества, посвященные 100-летию со дня рождения героя-сибиряка, продолжил патриотический митинг-концерт «Мы помним! Мы гордимся!» в Доме культуры «Юбилейный». На площадь перед ДК прибыл музей на колесах, здесь же была развернута выставка ретроавтомобилей, работала полевая кухня. В фойе первого этажа была развернута фотовыставка, посвященная Герою Кузбасса. Коллектив народного театра «Лица» показал театральную композицию «Жив солдат». В зале перед началом мероприятия был организован показ фильма «Твой подвиг вечен», подготовленного в Тяжинском округе.

Открыл встречу тематический пролог «Реквием» в исполнении театра-студии «поМОСТ». Затем слово было предоставлено губернатору Кузбасса Сергею Евгеньевичу Цивилеву. Ведущие рассказали о жизни и подвиге легендарного земляка. Также был продемонстрирован документальный фильм «Возвращение Героя».

Накануне в Доме культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский для молодежи прошел урок памяти. Собравшиеся посмотрели документальный фильм, который подготовили учащиеся Президентского кадетского училища. Вниманию ребят также был представлен документальный фильм Президента фонда социального кино Михаила Комлева «Чтобы помнили», посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В Тяжинском агропромышленном техникуме прошла деловая игра «Создание газеты «В память о герое». Ребята разделились на две газетных редакции, распределили роли и в итоге выпустили газеты «О жизни и подвиге нашего земляка Николая Ивановича Масалова». После презентации газет, они были переданы на хранение в музей техникума.

Волонтеры отряда «Доброе сердце» Тяжинского агропромышленного техникума под руководством мастера производственного обучения Максима Михайловича Платоненко, очистили от снега могилу Николая Ивановича Масалова и возложили цветы.

В преддверии памятной даты в окружной библиотеке имени Н. И. Масалова, для гостей из города Белово прошла экскурсия-обзор «Память о герое». Гостей познакомили с биографией ветерана, рассказали об экспонатах, хранящихся в музейной комнате, а также провели обзор книг, посвященных легендарному земляку и его бессмертному подвигу. В Староурюпской библиотеке прошел час мужества «Непобедимый знаменщик полка». В Новоподзорновской библиотеке оформлен информационный стенд «Человек-легенда».

На базе Тяжинской средней школы № 1 для учащихся творческих объединений Тяжинского центра дополнительного образования прошел урок мужества «Героев славных имена», посвященный 100-летию со дня рождения Николая Ивановича Масалова. Ребята познакомились с книгами «Человек из легенды» и «Начало пути», посмотрели альбом с письмами с фронта.

Книга Маршала Советского Союза Василия Ивановича Чуйкова «Начало пути» вышла в 1959 году. Это воспоминания о боях в Сталинграде, о героической обороне города воинами 62-й армии, которой командовал В. И. Чуйков. Такую книгу автор подарил Николаю Ивановичу Масалову при встрече в далёком 1975 году. Именно эта реликвия хранится в музее боевой славы воинов-интернационалистов, в Тяжинском центре дополнительного образования.

Для учащихся Итатского детско-юношеского центра был проведен час Памяти «Подвиг твой останется в веках». В Тяжинском центре национальных культур прошла познавательная программа для детей, приемных родителей и опекунов. Также на мероприятии присутствовали участники клубных объединений центра. Собравшиеся познакомились с информацией о семье Масаловых, с исторической справкой о создании всемирно известного монумента «Воин-освободитель». Ребята прочитали стихи про героев, посмотрели видеосюжет «Памяти легендарного русского солдата», последнее интервью Н. И. Масалова, отрывок из телепередачи «Голубой огонек» 1965 года с фрагментом награждения легендарного воина-сибиряка. Ярким дополнением часа Памяти стала театрализованная постановка подвига Н. И. Масалова. Кроме того, у ребят была возможность посмотреть личные фотографии семьи Масаловых.