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В Тяжинском округе отметили 25-летие со дня образования Совета народных депутатов

На празднике присутствовали председатели и депутаты всех созывов, которые оставили яркий след в истории системы местного самоуправления – Константин Александрович и Галина Михайловна Соловьевы, Ирина Николаевна Черницова, Василий Иванович Воробьев, представители общественности.
Всех присутствующих поздравил председатель Совета народных депутатов Александр Иванович Сорокин. Глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров отметил: «За четверть века сделано действительно много. Принято более двух тысяч важнейших нормативно-правовых документов, которые стали надежным фундаментом для стабильного развития экономики и социальной политики, всех сфер жизнедеятельности нашего муниципального образования. Налажено взаимодействие с исполнительной властью, с депутатами соседних муниципалитетов, с общественными организациями».
В связи с празднованием 25-летия со дня образования представительного органа местного самоуправления, за плодотворный добросовестный труд, высокий профессионализм, личный вклад в развитие округа депутаты прошлых созывов и работники аппарата депутатского корпуса награждены медалями «За заслуги перед Тяжинским муниципальным округом» и Почетными грамотами Совета народных депутатов Тяжинского муниципального округа.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
29/04/2022
Общество
Тяжин
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