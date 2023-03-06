В Тяжинском округе отметили 45-летие турнира по мини-футболу на приз «Зимушка-зима»

В 1970-е годы сельская молодежь охотно занималась спортом. В селе Новопокровка главным организатором спортивного движения тогда был Иван Степанович Лунев. Силами молодежи построили площадку для игры в мини-футбол, которая никогда не пустовала. Здесь было ночное освещение, так что после вечернего киносеанса никто не спешил домой, играли допоздна. С утра площадку посещали ребятишки из детского сада, затем здесь проходили школьные уроки физической культуры, спортивные состязания между классами, улицами.

Идея проводить соревнования с участием команд Тяжинского района возникла в январе 1978 года. Тогда и было принято решение провести турнир по мини-футболу на приз «Зимушка-зима». С тех пор на многие годы турнир стал неотъемлемой частью спортивной жизни района. Затем свои турниры стали проводить совхоз «Восточный», районное объединение «Сельхозтехника», учащиеся и преподаватели Тяжинского профессионально-технического училища. Так далёкий 1978-й стал годом «рождения» мини-футбола в районе. Впоследствии турниры по мини-футболу стали тематическими и проводились круглый год. Это состязания, посвященные проводам зимы, Дню Советской Армии, Всесоюзному Дню физкультурника, передовикам сельского хозяйства, на приз Тяжинской районной газеты «Призыв».

Сегодня соревнования по мини-футболу в Тяжинском округе проходят в основном в спортивных залах. Организатор турнира по мини-футболу на приз «Зимушка-зима», ветеран спорта из поселка Тяжинский Иван Степанович Лунев отметил, что в мини-футбол на снегу по сей день продолжают играть студенты Тяжинского агропромышленного техникума.

На встрече в селе Новопокровка присутствовали участники турниров прошлых лет – ветераны спортивного движения округа, молодежь, сторонники активного образа жизни. По традиции провели товарищеские игры между командами ветеранов и школьников, в результате которых победила дружба. Также ветераны дали мастер-класс миниволею.

Активистам ветеранского спортивного движения вручен сертификат главы Тяжинского муниципального округа на приобретение спортивного инвентаря. Молодые спортсмены в качестве призов получили новые мячи для игры в футбол и миниволей.