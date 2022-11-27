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В Тяжинском округе отметили День матери

В Доме культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский прошел концерт в честь женщин-матерей. Свои творческие подарки для мам подготовили творческие коллективы учреждений культуры муниципалитета.
В Тяжинском агропромышленном техникуме состоялась праздничная концертная программа, посвященная Дню матери. В исполнении студентов прозвучали песни и стихи о маме.
В Итатском ГДК прошел праздник «При солнышке – тепло, при матери – добро». Его организовали работники культуры и педагоги Итатской средней школы Галина Тимофеевна Остапенко и Марина Николаевна Мотовилова. Для своих мам и бабушек дети показали номера художественной самодеятельности: пели, читали стихи, танцевали. Ведущие провели блиц-опрос среди детей «Как хорошо вы знаете свою маму?», загадали загадки о маме и провели различные конкурсы. Кульминацией праздника стал музыкально-шумовой конкурс «А мы – чудо музыканты!», в котором приняли участие дети, мамы с бабушками и педагоги.
Музыкальный руководитель социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Наталья Сергеевна Чабанова провела для воспитанников праздничную программу «Сегодня мамин праздник». В группе дневного пребывания прошла выставка рисунков «Улыбнись, мама».
В Тяжинской центральной окружной библиотеке имени Н. И. Масалова состоялась литературно-музыкальная композиция «О той, что дарует нам жизнь и любовь». Гости поделились воспоминаниями о своих мамах, поговорили о литературных произведениях, посвящённых женщинам-матерям. Прозвучали проникновенные строки классиков – «Письмо Матери» Сергея Есенина, «Матери» Ивана Бунина, «Не обижайте матерей» Расула Гамзатова.
В центре социального обслуживания населения оформлена выставка декоративно-прикладного творчества «Творю от сердца и души». Здесь представлены работы сотрудников учреждения. Мамы продемонстрировали свои творческие возможности, воображение и фантазию. При этом использовались самые различные технические решения и материалы. Вязание спицами, крючком, бисероплетение, картины, выполненные в технике алмазной мозаики, букеты из бумаги и фоамирана. Также в учреждении оформлена выставка детских рисунков «Мама – это целый мир».
В Тяжинском центре дополнительного образования учащиеся творческих объединений «Мастерская фантазий» (руководитель Елена Юрьевна Булгина) и «Акварелька» (руководитель Светлана Михайловна Вылегжанина) на занятиях подготовили для своих мам праздничные поздравительные открытки и сувениры. В Итатском детско-юношеском центре прошли мастер-классы, посвященные Дню матери. Ребята своими руками создали для мам оригинальные сувениры и красочные открытки.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
27/11/2022
Культура
Тяжин

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