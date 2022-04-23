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В Тяжинском округе отметили День местного самоуправления

В Доме культуры «Юбилейный» старшеклассники школ поселка Тяжинский приняли участие в квест-игре «Местное самоуправление». В ходе игры у молодых людей была возможность обменяться планами и предложениями по развитию муниципалитета и организации досуга молодежи, а также представить на суд жюри программы кандидатов на должность главы.
Глава Тяжинского муниципального округа В. Е. Серебров провел торжественный прием, посвященный Дню местного самоуправления. Виктор Ефремович поприветствовал присутствующих представителей органов местного самоуправления и ветеранов муниципальной службы, поблагодарил за добросовестный труд начальников территориальных отделов, сотрудников администрации муниципалитета, руководителей структурных подразделений.
После награждения лучших работников состоялся праздничный концерт. Своим творчеством собравшихся порадовали коллективы Дома культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
23/04/2022
Общество
Тяжин

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