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В Тяжинском округе отметили День отца

В преддверии праздника в Тяжинском агропромышленном техникуме прошли очередные занятия из цикла «Разговоры о важном». По группам преподаватели и студенты побеседовали о роли отца в семье.
В Тяжинском центре дополнительного образования дети написали рассказы о своих отцах, создали их портреты, подготовили для пап поздравительные открытки и сувениры, записали видеопоздравления. Ребята с удовольствием участвовали в конкурсах «Я – копия папы» и «Пожелание папам». В честь своих отцов подростки запустили в воздух бумажные самолеты.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
15/10/2022
Общество
Тяжин

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