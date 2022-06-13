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В Тяжинском округе отметили День России

В центре национальных культур состоялась фольклорная программа «Праздник березки!». Специалисты Тяжинского центра дополнительного образования организовали для ребят игровую программу патриотической направленности «Слава России» и провели шахматный турнир.
В городских и сельских Домах культуры – филиалах центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности Тяжинского округа прошел цикл праздничных мероприятий «Любовь моя – Россия».
В поселке Тяжинский на площади Ленина состоялась детская игровая программа «Если будет Россия – буду и я», подготовленная работниками Дома культуры «Юбилейный». Ребятишки познакомились с историей и символикой праздника, ответили на вопросы викторины, а также приняли участие в играх, связанных с русской культурой. Для всех присутствующих прозвучал гимн Российской Федерации. Участники игровой программы получили ленту триколора и сделали совместное фото на память.
Также на площади Ленина прошел концерт фольклорного ансамбля «Россияночка». В юбилейной программе «НаРодненькая» были собраны лучшие образцы песенного творчества народного коллектива. Вечером состоялась концертно-танцевальная программа «Я люблю тебя, Россия». Завершилось празднование Дня России фейерверком.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
13/06/2022
Культура
Тяжин

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