В Тяжинском округе отметили День рождения Деда Мороза

Здесь состоялся онлайн-концерт «В царстве славного Мороза». В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, воспитанники детских садов округа поздравили сказочного волшебника в формате видео-поздравления:
18/11/2020
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