В Тяжинском округе отметили День рождения Деда Мороза

100 тысяч упаковок антибиотиков привезли в Кузбасс ночью Сразу 100 тысяч упаковок «Цефтриаксона» поступило в Кузбасс 17 ноября. Леонид Старосвет, министр...

Мэр Новокузнецка анонсировал новые правила проезда в общественном транспорте Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал, какие правила будут действовать для пассажиров в...

Режим неблагоприятных метеоусловий введен в Кемерове Власти Кузбасса выпустили предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях в Кемерово. Как говорят...