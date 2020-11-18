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В Тяжинском округе отметили День рождения Деда Мороза

Здесь состоялся онлайн-концерт «В царстве славного Мороза». В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, воспитанники детских садов округа поздравили сказочного волшебника в формате видео-поздравления: https://www.instagram.com/p/CHt8r8cBKD8/

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kuzbassnews.ru
18/11/2020
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