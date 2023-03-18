В Тяжинском округе отметили День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

В преддверии праздника в Доме культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский открылась выставка «Одна страна, один народ». На торжественном открытии выставки собравшихся поприветствовали глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров и председатель Совета народных депутатов Александр Иванович Сорокин. В экспозициях выставки представлены книги, рисунки, произведения декоративно-прикладного искусства.

В Тяжинском агропромышленном техникуме прошел видеолекторий «Мы вместе». Студентам продемонстрировали документальные видеоролики о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией. В актовом зале техникума специалисты Тяжинской окружной библиотеки имени Н.И. Масалова провели для студентов круиз знаний «Крым в истории России».

В Кубитетском сельском Доме культуры прошел информационный час «Крым и Россия – мы вместе». Школьники узнали, о том, что полуостров издавна был частью страны. В далеком XVIII веке императрица Екатерина Великая издала указ о вхождении Крыма в состав Российского государства. Территория активно развивалась, здесь появились новые дороги и города. Вблизи Херсонеса возникла военная крепость и морской порт Севастополь. Теперь это город-герой, город морской славы. В Симферополе появились первые сооружения – крепость и храм. Ялта превратилась в курортный город. Русские писатели Александр Иванович Куприн и Александр Степанович Грин, вдохновившись удивительной красотой крымской природы, написали всемирно известные произведения – «Гранатовый браслет» и «Алые паруса».

В Почаевском секторе Октябрьского сельского Дома культуры – филиала Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности состоялась беседа «Крым и Россия – единая судьба», в Новоподзорновском СДК – познавательная программа. Специалисты Итатского городского Дома культуры и модельной библиотеки провели для детей информационный час «Крым и Россия – вместе!».