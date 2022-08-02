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В Тяжинском округе отметили День воздушно-десантных войск

История воздушно-десантных войск берет начало 2 августа 1930 года. Тогда на учениях военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем для выполнения тактической задачи впервые было десантировано на парашютах подразделение десантников в составе 12 человек.
Работники Листвянского СДК – филиала Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности провели для детей и подростков беседу «Крылатая пехота». Ведущая Тамара Анатольевна Сазыкина познакомила ребят с традициями воздушно-десантных войск. Ребята узнали об основателе и командире ВДВ – Василии Филипповиче Маргелове, о том, что сегодня представляют собой воздушно-десантные войска.
В Новоподзорновском СДК для детей прошла спортивно-познавательная программа «ВДВ – это круто». Ребята участвовали в различных конкурсах - по метанию гранаты в цель, прыжкам в длину, бегу с парашютом, перетягиванию каната.
В виртуальном читальном зале Тяжинской центральной окружной библиотеки имени Н. И. Масалова открылась книжная выставка «В служении верном Отчизне клянусь», где собрана литература, рассказывающая о непростой службе в воздушно-десантных войсках.
Воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних приняли участие в познавательной беседе, посвящённой Дню ВДВ. Ребята уверенно отвечали на вопросы игры-викторины и были отмечены сладкими призами.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
02/08/2022
Культура
Тяжин
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