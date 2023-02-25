В Тяжинском округе отметили День защитника Отечества

На площади Победы в окружном центре состоялась церемония возложения цветов к мемориалу. Почтили память воинов-земляков, погибших на фронтах Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции на Украине.

В Доме культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский состоялся митинг-концерт «Нашей Родины защитники». В программе с тематическими номерами выступили участники художественной самодеятельности Тяжинского округа. Все вырученные средства от продажи билетов пойдут в поддержку участников специальной военной операции.

В Тяжинском агропромышленном техникуме в честь Дня защитника Отечества состоялась торжественная линейка. Среди студентов техникума прошёл конкурс чтецов «Есть такая профессия – Родину защищать». Лучшим чтецом признана студентка второго курса по специальности «Экономика и бухгалтерский учет» Олеся Шманай. Ей предстоит принять участие во всероссийском конкурсе чтецов «Вперед, российские сыны». В рамках проекта «Разговоры о важном», в техникуме прошли классные часы, посвященные защитникам Отечества. Также по группам проведены часы мужества с приглашением участников СВО, выпускников учебного заведения.

В Октябрьском сельском Доме культуры прошел мастер-класс по изготовлению оригинальной открытки «Подарок папе своими руками». В Даниловском сельском Доме культуры организовали занятие для детей по изготовлению открытки к празднику 23 февраля.

В Тяжинском центре дополнительного образования участники творческого объединения «Акварелька» (руководитель Светлана Михайловна Вылегжанина) приготовили папам подарки – открытки на День защитника Отечества.

В социально-реабилитационном отделении центра социального обслуживания населения Тяжинского округа для пожилых людей провели групповое занятие по изготовлению авторской поздравительной открытки к 23 февраля.

В Тяжинском центре национальных культур участники клубных формирований «Волшебные узоры» и «Фетровые фантазии» приняли участие в патриотической акции «ZащитникиКуZбасса.Спасибо» в формате «Письмо солдату». Ребята обратились к землякам, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции со словами благодарности и добрыми пожеланиями. Письма дополнили яркие праздничные рисунки.

Специалисты Итатского городского Дома культуры провели для первоклассников конкурсную программу «Солдатушки, браво ребятушки». Для учащихся вторых классов Итатской средней школы работники культуры организовали театрализованную игровую программу «Богатырские потешки». В Итатском ГДК также состоялись поздравительная акция «На страже покоя» и познавательный час «Дело чести!», посвященный солдатам, проходящим срочную службу в рядах Российской Армии.

В Итатском детско-юношеском центре для учащихся 1-7 классов организовали познавательно-игровую программу «Один день службы солдата».

В Почаевской библиотеке прошла литературно-поэтическая акция «Стихотворение об армии прочти». Гостям библиотеки было предложено прочесть стихи из сборников произведений кузбасских поэтов.