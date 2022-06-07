В Тяжинском округе отметили Международный день русского языка

В Тяжинском агропромышленном техникуме преподаватели русского языка и литературы организовали для студентов викторину «Наш великий, могучий русский язык», игру «Обменяйся с другим добытыми знаниями о русском языке», а также тематическую экскурсию «История развития русского языка».

В Тяжинской центральной окружной библиотеке имени Н. И. Масалова главный библиотекарь Виктория Викторовна Рябовалова провела литературную викторину «Живое Пушкинское слово». Участники познакомились с основными событиями творческого пути поэта, поговорили о том, почему в творчестве А. С. Пушкина такую значительную роль играют именно сказки.

В Новопокровской сельской библиотеке состоялась викторина «И дуб зеленый и рыбка золотая». Все участники были награждены сладостями, а диплом победителя викторины организаторы вручили Ульяне Пахомовой.