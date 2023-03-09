В Тяжинском округе отметили Международный женский день

Специалисты сельских учреждений культуры клубного типа провели конкурсно-игровые праздничные программы, мастер-классы, выставки, концерты. Работники культуры поздравили на дому матерей военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, женщин – пенсионеров, вручили им открытки и подарки.

В Тяжинском агропромышленном техникуме состоялась конкурсно-развлекательная программа в формате реалити-шоу «Классные девчонки». В программе приняли участие три команды девушек-студенток и одна команда женщин-преподавателей. Участницы программы стали героинями различных телешоу: «Игра теней», «Кулинарный поединок», «Шоу комплиментов», «Танцы со звездами», «Голос».

С 8 марта представительниц прекрасной половины человечества поздравил директор Тяжинского агропромышленного техникума Олег Алексеевич Белинский. В исполнении Павла Бердникова, Алексея Шляхтина, Захара Захарочкина, Даниила Голубчикова и Данилы Афанасьева прозвучали песни. Программу подготовили и провели: Антон Анидалов, Никита Гинтеров, Данила Афанасьев.

В рамках Всероссийской акции «Вам, любимые» в поселках Тяжинский и Итатский глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров и председатель Совета народных депутатов Александр Иванович Сорокин поздравили женщин с весенним праздником на улицах, в общественном транспорте, в магазинах и на вокзалах. Цветы и поздравления получили и жены мобилизованных жителей округа.

Отдел молодежной политики, спорта и туризма администрации муниципалитета совместно с ОГИБДД Отделения МВД России по Тяжинскому округу и волонтерами-молодогвардейцами провели традиционную акцию «Цветы для автоледи».

В Доме культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский состоялся праздничный концерт «Песни для самых милых и любимых». С музыкальными поздравлениями для мам, бабушек и всех женщин выступили солисты и творческие коллективы ДК «Юбилейный», центра национальных культур и театра танца «Весна» (руководитель Марина Владимировна Патрина).

В Тяжинской детской школе искусств № 31 состоялся концерт, посвященный Международному женскому дню. Для своих мам и бабушек выступили участники хоровых коллективов «Камертончики» и «Гармония», эстрадного ансамбля «Очаровашки», фольклорных ансамблей «Сударушка» и «Свирелька». Также в исполнении солистов и дуэтов прозвучали народные песни, произведения для фортепиано и народных инструментов, монолог. Директор школы Татьяна Владимировна Астраханцева вручила награды участникам конкурсов «Мастера на все руки», «Art Terra», «Южная звезда».

В центре национальных культур, прошла конкурсно-игровая программа «А ну-ка девочки!». Команды девчонок и мальчишек, учащихся 5 «А» класса Тяжинской СШ № 1 соревновались в различных конкурсах: «Изящная походка», «Большая стирка», «Ловкость рук». Для мальчишек самым нелегким делом оказалось пришивание пуговиц, а девчонки попробовали вбивать молотком гвозди в деревянный брусок. Также девочки отгадывали названия строительных инструментов, а мальчики – косметические принадлежности. Затем участников программы ждал танцевальный батл.

В Тяжиновершинской библиотеке состоялся конкурс стихов «Подари улыбку маме». Также здесь совместно с сельским Домом культуры проведена празднично-развлекательная программа «Весенняя капель». Гости ответили на вопросы викторины, попробовали себя в роли модельеров и моделей.

К Международному женскому дню в Ступишинской библиотеке открылась книжная выставка «Женские лица российской прозы», где представлены книги современных авторов – Екатерины Вильмонт, Татьяны Алюшиной, Виктории Токаревой, Марины Вороновой, Марии Метлицкой.

В Даниловской библиотеке прошел творческий час «Увлечение и развлечение». Участницы клуба «У милых дам» рассказали о своих увлечениях, а библиотекарь провела праздничную викторину.

Веселая викторина «Женщина – тайна небес» прошла в Новоподзорновской библиотеке. За чашечкой чая женщины отвечали на различные вопросы, отгадывали загадки на тему 8 марта, разгадывали кроссворды, а в завершении встречи получили поздравительные открытки.