В Тяжинском округе отметили наградами волонтеров

За бескорыстный труд активистов добровольческого движения поблагодарили глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров и председатель Совета народных депутатов Александр Иванович Сорокин.

Волонтеры награждены учрежденным в Тяжинском округе нагрудным знаком «Лидер добровольческого движения», Почетной грамотой, Благодарственным письмом главы Тяжинского муниципального округа. В подарок активистам вручили брендированные жилеты добровольца.

За плодотворное сотрудничество и популяризацию добровольчества волонтерский отряд «Доброе сердце» Тяжинского агропромышленного техникума (руководитель отряда Николай Георгиевич Капустин) отмечен Благодарственным письмом главы Тяжинского муниципального округа.

Также волонтеры могли задать интересующие их вопросы главе округа, предложить свои идеи по развитию добровольческого движения в муниципалитете.