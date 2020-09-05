В Тяжинском округе отпраздновали 96-летие муниципалитета

На площади РДК «Юбилейный» состоялся праздничный концерт «Край мой родной». Концертную программу подготовили участники самодеятельного эстрадного коллектива «Крылья песни» (руководитель Владимир Николаевич Зырянов). Исполнялись песни 1980-х годов о Родине, любви, родном крае.

Также здесь состоялась детская игровая программа «Ребята с нашего двора». Ребята играли в дворовые игры, отгадывали загадки, а также поздравили Тяжинский округ с днем рождения.

На торжественном приеме «Всем сердцем с тобой, мой округ родной» с приветственным словом к землякам обратился председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального округа Александр Иванович Сорокин.

В этом году звание «Почетный гражданин Тяжинского муниципального округа» с занесением в книгу Почета присвоено участнику Великой Отечественной войны Петру Петровичу Мелькер.

За особые достижения в профессиональной деятельности и в связи с празднованием 96-летия со дня образования Тяжинского муниципального округа на Доску Почёта занесены имена: Валентины Владимировны Закроевой, Ольги Александровны Лебедевой, Татьяны Николаевны Пустовойтенко, Татьяны Михайловны Суязовой, а также коллективы: столовой № 1 Тяжинского сельпо, Детско-юношеской спортивной школы, отделения скорой медицинской помощи Тяжинской районной больницы, СПК «Пичугинский», животноводов крестьянского (фермерского хозяйства) Росликов С.В., Тяжинского отделения общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».

За весомый вклад в развитие округа и в связи с 96-летием со дня его образования медалью «За заслуги перед Тяжинским муниципальным округом» отмечены: Валерий Владимирович Баникевич, Надежда Николаевна Барсукова, Борис Николаевич Божко, Виталий Александрович Волосников, Нина Борисовна Ганенок, Валерий Филиппович Кирбин, Наталья Леонидовна Павлова, Николай Александрович Петраков, Валерий Анатольевич Росликов, Василий Вячеславович Скресанов, Владислав Владимирович Федоров, Инна Викторовна Чебаткова и Роман Владимирович Шугов.