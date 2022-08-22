В Тяжинском округе отпраздновали День Государственного флага РФ

В клубных учреждениях – филиалах центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности Тяжинского округа прошла акция «Российский триколор».

В рамках акции во всех населенных пунктах муниципалитета прошли велопробеги и флешмобы с флагами, раздача флажков и ленточек, викторины, конкурсы для детей и подростков, выставки рисунков, квесты.

На летней сцене центральной площади поселка Тяжинский состоялся праздничный концерт творческих коллективов Дома культуры «Юбилейный» «Флаг России – гордость наша». Собравшихся поздравил с праздником глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров. В ходе концерта прошли интерактивные игры со зрителями, а также викторина о символике праздника. В окружном центре была озвучена радиогазета о Дне Государственного флага РФ.

На центральной площади состоялся молодежный флешмоб танцевальных коллективов «Созвездие» ДК «Юбилейный», «Эдельвейс» Тяжинской СШ № 1 и «Карамель» центра национальных культур ЦНТиКДД.

В Доме культуры «Юбилейный» состоялась деловая игра с элементами квиз-викторины «Флаг державы – символ славы». Ее участниками стали подростки трудовой бригады - 6 на базе социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и воспитанники детского дома «Ласточкино гнездышко». Ребята активно отвечали на вопросы шести этапов квиз-викторины. Подростки успешно справились со всеми заданиями.