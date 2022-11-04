В Тяжинском округе отпраздновали День народного единства

В рамках федерального проекта «Разговоры о важном» в Тяжинском агропромышленном техникуме для студентов в группах прошла беседа «Мы едины, мы – одна страна!». В фойе техникума состоялся красочный праздник «Хоровод дружбы». В музее техникума прошел час общения «День народного единства – история праздника».

Студентов Тяжинского агропромышленного техникума и учащихся школ окружного центра пригласили в центр национальных культур – на встречу «Многообразие народного творчества». Ребята поучаствовали в мастер-классах по изготовлению поделок, познакомились с разными видами народного творчества. Творческая встреча состоялась по инициативе женсовета поселка Тяжинский.

В рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» в Доме культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский состоялся праздничный концерт «В единстве твоя сила, Великая Россия!».

Открытый фестиваль национальных культур «Краски наций» прошел в центре национальных культур. Более 100 участников из разных территорий Тяжинского округа представили на празднике все многообразие красочных народных костюмов, национальных песен, танцев, музыки и стихов. Танец «Калинка» в исполнении хореографического коллектива «Карамель» не оставил в зрительном зале равнодушных. Аплодисментами провожали зрители воспитанников Итатского детсада «Гусельки», Тяжинских детских садов «Солнышко», «Светлячок», «Колокольчик» и «Золотой ключик».

Стихи о России выразительно прочитали Катя Барсукова и Егор Миков. Русские народные песни, чистоговорки и частушки прозвучали в исполнении учащихся Тяжинской детской школы искусств № 31, участников фольклорного ансамбля «Росинка» и его солистки Елизаветы Гацевич. Также на сцене блистали участники художественной самодеятельности Дома культуры «Юбилейный» и ансамбля «Город детства» Тяжинского центра дополнительного образования.

В программе прозвучали жизнерадостные наигрыши русской балалайки в исполнении Татьяны Гавриловой. Давид Хачатрян подарил зрителям захватывающие переливы армянского дудука. Белорусской песней приветствовали присутствующих участники ансамбля «Околица» Нововосточного СДК. Украинская песня «Весняночка» прозвучала в исполнении трио «Свирель» Тяжинской средней школы № 3. Задорным танцем «Варенька» порадовали зрителей юные артисты из ансамбля «Голубка» детсада «Золотой ключик».

Узбекский танец «Назли гулим» исполнили ребятишки из ансамбля «Сказка» детсада «Светлячок». Солистка Новоподзорновского СДК Алина Бикмурзина выступила с татарской песней «Яшьлекен тослэре». Завершился фестиваль национальных культур песней «А мы с тобою россияне» в исполнении ансамбля казачьей песни «Чаровница» центра национальных культур.

Музыкальный руководитель социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Наталья Сергеевна Чабанова провела для ребят праздничную программу «День народного единства». Также для воспитанников центра прошла беседа «Будущее страны – в единстве!».

Учащиеся творческого объединения «Мастерская фантазий» Тяжинского центра дополнительного образования приняли участие в акции Российского движения школьников, посвященной Дню народного единства. Ребята выбрали творческий формат «Из уст в уста». По условиям акции нужно было выбрать одну из легенд своего народа и изобразить героя или сцену из легенды в любой из творческих техник (рисунок, папье-маше, лепка). Под руководством Елены Юрьевны Булгиной ребята изобразили русских богатырей, русалочек, водяных и леших.

В честь государственного праздника – Дня народного единства, специалисты центра социального обслуживания населения Тяжинского округа организовали для получателей соцуслуг на дому виртуальные путешествия в далекое прошлое, по славным страницам истории России.