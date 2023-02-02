В Тяжинском округе почтили память героев Сталинградской битвы

В митинге, состоявшемся в окружном центре, приняли участие глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров, представители Совета народных депутатов, администрации муниципалитета, общественных организаций, учреждений и предприятий, руководители правоохранительных и силовых структур, учащиеся образовательных организаций, юнармейцы. Собравшиеся возложили цветы к мемориальному комплексу воинов-земляков, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Память павших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками воинов почтили минутой молчания.

Специалисты Листвянского сельского Дома культуры провели для молодежи беседу, посвященную 80-летию победы советских войск в Сталинградской битве. Работники Итатского городского Дома культуры, модельной библиотеки семейного чтения и педагоги Итатской средней школы провели для подростков час истории «Сталинград: 200 дней мужества и стойкости».

Сотрудники центра национальных культур провели для студентов группы 275 Тяжинского агропромышленного техникума информационный час «Битва за Сталинград». Вниманию ребят были представлены хроникальные кадры о Сталинградском сражении, воспоминания участников боев на Мамаевом кургане, сводки Информбюро. Студенты познакомились с информационной справкой об участии Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова в Сталинградской битве. Ребята почтили память погибших минутой молчания.

Затем студенты выполняли задания квеста «Сталинград – символ мужества и героизма». На станции «Военный календарь» их ждал тест «События Сталинградской битвы», на станции «Шифровка» ребята сумели правильно расшифровать фразу, которую произносили защитники Сталинграда: «За Волгой для нас земли нет». На станции «Пословица не даром молвится» нужно было из разрозненных фраз правильно составить пословицу о Родине, о ратном труде воинов. Вспомнить земляков-кузбассовцев, принимавших участие в Сталинградской битве, ребятам предстояло на станции «Герои Сталинграда». Все четыре команды достойно прошли испытания. С небольшим отрывом победила команда «Воины».

В Тяжинском агропромышленном техникуме состоялся конкурс чтецов к 80-летию Сталинградской битвы. Лучшими стали Никита Гинтеров, Анастасия Бондаренко, Софья Романович, Николай Черников. Также в техникуме для студентов первого курса прошла интеллектуальная игра «По следам Сталинградской битвы».

В виртуальном читальном зале окружной библиотеки имени Н.И. Масалова открылась выставка-экспозиция «Подвиг Сталинграда», посвященная 80-летию победы советских войск в Сталинградской битве. В Октябрьской библиотеке оформлена книжная выставка-память «Сталинград: 200 дней мужества и стойкости». Час патриотизма «Участники великого сражения» прошел в Бороковской библиотеке.